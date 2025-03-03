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Начало работу новое индустриальное медиа "Документальное Кино" DOC.ru

Начало работу новое индустриальное медиа "Документальное Кино" DOC.ru

«Документальное Кино» DOC.ru Новое индустриальное медиа "Документальное Кино" DOC.ru начало работу в России, оно будет рассказывать о событиях в документальном кинематографе и киноиндустрии в целом, сообщили в "НМГ ДОК".

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