Начало работу новое индустриальное медиа "Документальное Кино" DOC.ru

«Документальное Кино» DOC.ru Новое индустриальное медиа "Документальное Кино" DOC.ru начало работу в России, оно будет рассказывать о событиях в документальном кинематографе и киноиндустрии в целом, сообщили в "НМГ ДОК".
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