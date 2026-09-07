Обмен громкими ритуальными заявлениями

США и Венесуэла заключили соглашение, согласно которому 17 венесуэльских нефтяных месторождений с запасами около 65 млрд баррелей (пятая часть запасов страны) будут переданы компании NABEP сроком на 100 лет.
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