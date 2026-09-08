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ДумаТВ

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МО РФ предложило взыскивать часть контрактной выплаты с осужденных военных

МО РФ предложило взыскивать часть контрактной выплаты с осужденных военных

Минобороны предложило взыскивать часть единовременной выплаты у контрактников, осужденных во время службы, если суд не отправил их в колонию.

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