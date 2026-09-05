Как классному руководителю сделать работу проще?

У классного руководителя хватает забот и без вечного контроля за каждой мелочью. Но что, если часть ежедневных задач можно превратить в систему? Социальный паспорт, самоуправление и дежурство помогут взглянуть на привычную работу иначе.
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