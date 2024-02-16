Подоляк: Сдача ВСУ Авдеевки не грозит Киеву политическими последствиями

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал мнение, что вывод частей ВСУ из Авдеевки в Донецке народной республике (ДНР) не вызовет каких-либо политических последствий для Киева, передает ТАСС.
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