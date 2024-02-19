В Смоленской области ушел из жизни Михаил Чекусов

Прославленный поэт, член Союза писателей России, лауреат литературной премии имени Исаковского скончался на 87-м году жизни В Гагарине на 87 году жизни скончался прославленный поэт, член Союза писателей России, лауреат литературной премии имени Исаковского, почетный гражданин города Гагарин Михаил Чекусов.
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