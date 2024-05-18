Угон Ми-24 в Пакистан: почему это стало катастрофой для СССР

Вертолет Ми-24 в 1985 году представлял большой интерес для американцев. Во многом эта боевая машина для военнослужащих из США была загадкой, хотя попыток разгадать все ее тайны предпринималось огромное количество.
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