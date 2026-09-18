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Индия не откажется от российской нефти, несмотря на закон «об адских санкциях»

Индия не откажется от российской нефти, несмотря на закон «об адских санкциях»

Индия продолжит закупать российскую нефть, тем самым обеспечивая собственную энергетическую безопасность.

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