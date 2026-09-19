«Может делать все, что угодно»: Дробыш о скандальном поведение Ромы Зверя

Люди, пришедшие на концерт, могут делать все, что угодно, в рамках приличий. Об этом заслуженный артист РФ Виктор Дробыш сказал на шоу «5 звезд» на «Дорожном радио».
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