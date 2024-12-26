Даже частичная мобилизация в России может стать смертельной для Украины

Проведение даже частичной мобилизации в России может стать смертельно опасным для истощённых ВСУ. Об этом на канале «Politeka» заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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