Молдавские профсоюзы выступили с предложением по минимальной зарплате

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (НКПМ) и Национальная конфедерация работодателей Республики Молдова (НКРМ) предлагают установить минимальную заработную плату на уровне 6000 леев с 1 января 2025 года, чтобы обеспечить постоянное и сбалансированное повышение минимальной заработной платы в последующие годы, сообщает Noi.