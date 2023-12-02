Скандинавский скрест. День 3-й. Сенегал смог, Сербия — почти, Минин и Китай выиграли у Швеции… тайм

Сегодня состоятся восемь матчей, по итогам которых будут определены очередные участники основного раунда топ-турнира. Напомним, накануне путёвки в эту стадию завоевали сборные Норвегии, Испании и Бразилии. В следующий раунд проходят три лучшие команды из каждой группы. 2 декабря Группа "В" Парагвай — Черногория — 20.00 (мск) Венгрия — Камерун — 22.30 Турнирное положение (после первого тура). 1.Венгрия — 2 очка. 2.Черногория — 2. 3.Камерун — 0. 4.Парагвай — 0. Группа "D" Словения — Ангола — 17.30 Исландия — Франция — 20.00 Турнирное положение (после первого тура). 1.Словения — 2 очка. 2.Франция — 2. 3.Ангола — 0. 4.Исландия — 0. Группа "F" Иран — Германия — 20.00 Польша — Япония — 22.30 Турнирное положение (после первого тура). 1.Польша — 2 очка. 2.Германия — 2. 3.Япония — 0. 4.Иран — 0. Группа "Н" Чехия — Аргентина — 17.30 Конго — Нидерланды — 20.00 Турнирное положение (после первого тура). 1.Нидерланды — 2 очка. 2.Чехия — 2. 3.Конго — 0. 4.Аргентина — 0. Трансляции матчей турнира доступны здесь — YouTube-канал IHF Competitions

КузнецовВВ

На вчерашнюю первую игру сборной Румынии на чемпионате мира в датском Хернинге, в которой она легко справилась с командой Чили (44:19), собрались более ста её болельщиков. К их удивлению, организаторы турнира запретили пронести в зал барабаны. — Такого не было ни на одном турнире, в том числе тех, что проходили в Хернинге, — заявила сайту gsp.ro активистка фанатов Анжела Поп. Недовольство румын было усилено тем, что Международная федерация гандбола, с представителем которой они связались, не возражает против барабанов. Эти ударные инструменты не были под запретом, в частности, в норвежском Ставангере, где в них со страстью колотили болельщики сборной Исландии. Но, фанаты хитры на выдумки: на игру с Чили румыны пронесли два колокола.