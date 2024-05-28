Шока нет. Как изменится система высшего образования в России и что ждет бакалавров

Amic.ru выяснил у ректоров алтайских вузов, в чем суть новой системы высшего образования и что ждет тех, кто уже учится на бакалавриате или собирается на него поступать С 2025 года вузы в России должны перейти на новую национальную систему высшего образования.
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