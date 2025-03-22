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Командир «Ахмата» Алаудинов: подрыв ГИС «Суджа» — это моральное уродство ВСУ

Командир «Ахмата» Алаудинов: подрыв ГИС «Суджа» — это моральное уродство ВСУ

Подрыв газоизмерительной станции «Суджа» показал агонию украинского руководства. Его война с гражданской инфраструктурой — это моральное уродство, заявил РИА «Новости» командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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