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Губернатор Ростовской области сообщил о возгорании на складах после атаки БПЛА

Губернатор Ростовской области сообщил о возгорании на складах после атаки БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ростовской областью, однако в результате падения обломков на территории промышленных складов загорелось дизельное топливо.

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