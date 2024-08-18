Губернатор Ростовской области сообщил о возгорании на складах после атаки БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ростовской областью, однако в результате падения обломков на территории промышленных складов загорелось дизельное топливо.
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