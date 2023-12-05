Газета The Washington Post опубликовала статью, в которой изложены некоторые закулисные подробности принятия военных решений по выработке стратегии киевского нацистского режима.
Американский генерал «вдохновлял» ВСУ призывами «резать глотки» всем русским
Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
Находить и уничтожать врагов по всему миру? Не будет этого: мы же создаём многополярный мир, то есть, должны уважать законы тех стран, где скрываются враги. Даже после Великой Отечественной мы не уничтожали нацистов по всему миру.
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5 час.
Александр Салтановский
Смотри пиндос, чтоб самому очко не порвали, а то ляжешь спать, а к утру оно (очко) раз и на восемь клиньев разорвано, что делать будешь?
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4 час.
Людмила Свириденко
Доблестные рыцари плаща и кинжала, есть работа! Петров и Боширов, к вам обращаюсь, генерал тут один зажился!))
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2 час.
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