Американский генерал «вдохновлял» ВСУ призывами «резать глотки» всем русским

ИА Ирина Александровна Находить и уничтожать врагов по всему миру? Не будет этого: мы же создаём многополярный мир, то есть, должны уважать законы тех стран, где скрываются враги. Даже после Великой Отечественной мы не уничтожали нацистов по всему миру.

Александр Салтановский Смотри пиндос, чтоб самому очко не порвали, а то ляжешь спать, а к утру оно (очко) раз и на восемь клиньев разорвано, что делать будешь?