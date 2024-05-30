Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    помойлов-пиздобол мелкотравчатый, претендующий на роль величайшего аналитика всех времен и народов, каждое слово когт...Украинский авиаэк...
  • Сергей Федотов
    Нам не Алексея президентом, нам бы товарища Помойлова в президенты. От ет было б славно. Камуниздов, как я вижу вы уж...Украинский авиаэк...
  • Дмитрий Бакланов
    Эти киты были ещё до Советского Союза. Украинский поэт Шевченко - чудовищный выкормыш царской России.Корнилов: России ...

«Вряд ли речь о нескольких месяцах. Агония может затянуться»: Юрий Барбашов о капитуляции Украины

«Вряд ли речь о нескольких месяцах. Агония может затянуться»: Юрий Барбашов о капитуляции Украины

Юрий Барбашов до отступления российских войск из Херсона возглавлял военно-гражданскую администрацию Снигиревки – небольшой части его родной Николаевской области, которую в самом начале СВО удалось занять русской армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
E
Ed
Если сделать поправку на хроническую ложь, то агонию видят только источники этой лжи.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх