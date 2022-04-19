Российские военнослужащие в Приднестровье сдали зачеты по правовому минимуму

Российские военнослужащие в Приднестровье сдали зачеты по правовому минимуму

По результатам зачета личный состав Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова продемонстрировал высокий уровень знаний.

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