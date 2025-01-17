Планы на майские: Где отдохнуть с семьёй после мазутной катастрофы на Чёрном море?

После крушения танкеров в Керченском проливе Черноморское побережье продолжают очищать от мазута. Планирующие майские каникулы задаются вопросом - успеют ли к этому времени убрать всё лишнее и какие есть альтернативы отдыха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии