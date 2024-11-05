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Экономист Караганов спрогнозировал продолжение СВО ещё на два года

Экономист Караганов спрогнозировал продолжение СВО ещё на два года

Эксперт полагает, что СВО продлится ещё два года. За это время Россия нанесёт стратегическое поражение Западу и лишит США статуса сверхдержавы.

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