Происшествия
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Происшествия

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Житель Краснодарского края уличен в незаконной рубке деревьев на территории заказника

О преступлении полицейским стало известно от главного специалиста Министерства природных ресурсов. Мужчина, заметив, что с участка на территории заказника в поселке Молодёжном Белореченского района исчезли дубы, обратился с заявлением в полицию.

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