Для фэнтезийной стратегии Age of Wonders 4 вышло дополнение Giant Kings На PlayStation 5, Xbox Serie...

Для фэнтезийной стратегии Age of Wonders 4 вышло дополнение Giant KingsНа PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК состоялся релиз Giant Kings – нового дополнения для Age of Wonders 4, которое вводит уникальный тип правителя – царя-великана.
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