Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыты

Введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников Как сообщила пресс-служба Росавиации, с 08:03 10 ноября временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов.
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