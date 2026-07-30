Что добавляют в ткань, чтобы футболку не нужно было стирать месяц

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Футболка, которую можно носить неделями без стирки, звучит как рекламное преувеличение. Но разработчики уверяют, что нашли способ бороться не с одним запахом, а сразу с несколькими причинами потери свежести.