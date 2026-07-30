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Что добавляют в ткань, чтобы футболку не нужно было стирать месяц

Футболка, которую можно носить неделями без стирки, звучит как рекламное преувеличение. Но разработчики уверяют, что нашли способ бороться не с одним запахом, а сразу с несколькими причинами потери свежести.

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