Что добавляют в ткань, чтобы футболку не нужно было стирать месяц

Футболка, которую можно носить неделями без стирки, звучит как рекламное преувеличение. Но разработчики уверяют, что нашли способ бороться не с одним запахом, а сразу с несколькими причинами потери свежести.
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