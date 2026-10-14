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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Дзюбы: «У Артема есть желание забить еще как минимум два гола. У него сейчас 248. Хочет, чтобы было 250»

Леонид Гольдман, агент нападающего Артема Дзюбы , поделился мнением по поводу будущего футболиста. Дзюба находится в статусе свободного агента.

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