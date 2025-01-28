Обломки сбитого БПЛА привели к пожару в Кстовской промзоне Нижегородской области

Украинские беспилотники ночью 29 января поразили в Нижегородской области. При отражении атаки обломки одного из БПЛА вызвали возгорание на предприятии в Кстовской промзоне, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
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