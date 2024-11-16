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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы Кузбасса приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Письмо солдату»

Юнармейцы Кузбасса приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Письмо солдату»

Всероссийская акция «Письмо солдату» является одной из самых значимых и популярных инициатив, направленных на поддержку военнослужащих.

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