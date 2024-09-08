Памфилова сообщила о старте голосования разного уровня в 83 регионах РФ

Голосование на выборах разного уровня стартовало во всех 83 регионах, где они были запланированы. Об этом сообщила на брифинге 8 сентября председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
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