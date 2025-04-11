Трамп признался: Илон Маск ему не нужен

Дональд Трамп признался, что его главный соратник — Илон Маск — ему не нужен. Глава Белого дома публично похвалил миллиардера за работу Департамента государственной эффективности, но подчеркнул, что держит его рядом лишь из-за личной симпатии.
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