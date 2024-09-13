На одном из участков южнодонецкого направления специальной военной операции расчеты 240-миллиметровых самоходных минометов особой мощности 2С4 «Тюльпан» артиллерии группировки войск «Восток» уничтожили укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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