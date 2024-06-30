Романо: де Лигт готов перейти из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, представители английского клуба связались с агентом нидерландского защитника для согласования деталей сделки.
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