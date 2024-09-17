СК РФ: против экс-адвоката Пашаева возбудили дело о мошенничестве

Бывший адвокат Эльман Пашаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале ведомства.
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