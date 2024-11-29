Омбудсмен Васильев: к центру на Алтае, где погибли люди, не было нареканий

Постояльцы частного центра соцобслуживания «Рубикон» в Алтайском крае, где из-за отравления погибли трое и пострадали более 20 человек, содержались в удовлетворительных условиях, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Антон Васильев.
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