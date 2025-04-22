У российской тревел-блогерши украли украшения Tiffany из номере отеля в Китае

У российской тревел-блогерши украли дорогостоящие украшения Tiffany из номере отеля в Китае. Об этом она рассказала на своей странице @juliani_ermakova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).