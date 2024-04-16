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“Вернусь ли в Россию? Никогда!”, – Хованский может не увидеть больного отца из-за эмиграции

“Вернусь ли в Россию? Никогда!”, – Хованский может не увидеть больного отца из-за эмиграции

В сентябре 2022 года Юрий Хованский решил начать новую главу своей жизни в Сербии. Притянутый теплым климатом и гостеприимством этой страны, блогер встретил свою вторую половинку и создал собственное уютное гнездышко.

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