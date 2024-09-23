Общественные проститутки

Мне как человеку, который, будучи обыкновенным мещанским быдлом, совершенно не разбирается в высоком искусстве и не готов поклоняться ему (как и служить ему) «безраздумно и бесцельно», совершенно нечего сказать о культурной ценности группы «БИ-2».