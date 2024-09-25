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Иммунолог Жемчугов: новый штамм коронавируса заразен, но не опасен

Иммунолог Жемчугов: новый штамм коронавируса заразен, но не опасен

Жителям России не стоит опасаться нового штамма коронавируса ХЕС, сообщил "Газете.Ru" доктор медицинских наук, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

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