Полигоны ЮВО в Волгоградской области готовят к новому учебному году

На полигонах также создаются учебные минные поля, проволочные и минно-взрывные заграждения, а также ряд других инженерных сооружений для проверки умений военнослужащих преодолевать заграждения и естественные природные препятствия.
Популярные статьи
- Северный флот вывез весь металлический мусор, собранный экологическим подразделением на острове Кильдин
- Посылку участникам спецоперации на Украине передало уссурийское предприятие теплосетей
- В Тольятти Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
Свежие комментарии