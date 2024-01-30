Сибиряка осудили за демонстрацию голого тела возле здания ФСБ

Суд решил, что хулиганское действие было совершенно "по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы" В Омской области суд назначил обязательные работы 37-летнему жителю, который полностью разделся перед зданием региональной ФСБ, сообщает РИА Новости.