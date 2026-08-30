$1 трлн в год на проценты: госдолг США впервые превысил $40 трлн

ЛОНДОН (ИА Реалист). Рост доходности государственных облигаций по всему миру добавил странам «Большой семёрки» десятки миллиардов долларов дополнительных расходов на обслуживание долга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бразилия и Кения ...
- АЛ Финляндия присоед...
- Символ российской...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым