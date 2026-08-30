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$1 трлн в год на проценты: госдолг США впервые превысил $40 трлн

$1 трлн в год на проценты: госдолг США впервые превысил $40 трлн

ЛОНДОН (ИА Реалист). Рост доходности государственных облигаций по всему миру добавил странам «Большой семёрки» десятки миллиардов долларов дополнительных расходов на обслуживание долга.

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