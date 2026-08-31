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Могли сорвать праздничную линейку 1 сентября: как в СССР относились к «цветным» детям

Могли сорвать праздничную линейку 1 сентября: как в СССР относились к «цветным» детям

Хоть и отменил царь Петр празднование Нового года 1 сентября, но день этот, все равно, остается до сих пор едва ли не самым «рубежным» .

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