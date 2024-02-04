безопасность на дороге.

Памятка для родителей ´Безопасность детей на дороге´Безопасность на дорогах - это обязанность, которая требует большой ответственности от родителей или опекунов детей, и этим ни в коем случае нельзя пренебрегать.
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