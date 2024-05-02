Болеем за Викторию!💪 В городе Владикавказе стартовало Первенство России по боксу среди юниорок 17-18 лет.
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Болеем за Викторию!💪 В городе Владикавказе стартовало Первенство России по боксу среди юниорок 17-18 лет.