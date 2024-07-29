Депутат Немкин: вызывающие чувство паники фразы являются признаком мошенничества

Фразы, вызывающие чувство срочности или паники, являются одним из явных признаков мошенничества. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы, член парламентского комитета по информационной политике Антон Немкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии