В Луганске потеряли мэра города Манолиса Пилавова

Несколько дней назад с сайта администрации города Луганска исчезла информация о Манолисе Пилавове – ранее во вкладке «глава администрации» была указана его краткая биография и график приёма, теперь эта информация недоступна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии