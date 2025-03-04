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Шахназаров разоблачил латыша "на зарплате": Теперь живёт без России. И без денег

Шахназаров разоблачил латыша "на зарплате": Теперь живёт без России. И без денег

Андрис Лиелайс отлично знаком тем зрителям, которые часто смотрят политические ток-шоу. Правда, после начала СВО с голубых экранов мужчина, которого иронично называли латышом "на зарплате", вернулся на родину.

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