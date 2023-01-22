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В Забайкалье стартует чемпионат по гиревому спорту среди военнослужащих ВВО

В Забайкалье стартует чемпионат по гиревому спорту среди военнослужащих ВВО

Военнослужащие, продемонстрировавшие наилучшие результаты в чемпионате по гиревому спорту представят свои воинские формирования на аналогичных соревнованиях среди объединений ВВО.

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