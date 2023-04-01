Myśl Polska: Польша готовит общество к возможной войне с Россией

Власти Польши уже начали готовить население к возможному конфликту с Россией. Действия правительства напоминают решения, которые принимались во время межвоенного периода XX века, заявил журналист Эугениуш Зинкевич в статье в журнале Myśl Polska.
Власти Польши уже начали готовить население к возможному конфликту с Россией. Действия правительства напоминают решения, которые принимались во время межвоенного периода XX века, заявил журналист Эугениуш Зинкевич в статье в журнале Myśl Polska.
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