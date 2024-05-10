Мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении беспилотника над Подольском

В ночь на 10 мая несколько регионов России атаковали дроны.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале сообщил, что в ночь на 10 мая силами ПВО Минобороны над Подольском был уничтожен беспилотник, летевший в сторону Москву.