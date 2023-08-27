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Трямкин об НХЛ: «Я от мечты не отказался, скорее она от меня. Были диалоги с 5-7 командами об одностороннем контракте. А потом жесткий стоп»

– Только 5 июля было объявлено, что вы остаетесь в «Автомобилисте» на два года. Когда вы для себя определили это? – 4 июля.

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